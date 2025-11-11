Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД призвали создать по всей России бесплатные центры для наркозависимых

Слуцкий предложил создать в РФ сеть реабилитационных центров для наркозависимых.

Источник: Комсомольская правда

В России может быть создана государственная сеть реабилитационных центров для страдающих от наркотической зависимости. Медучреждения предлагается разместить на территории всех субъектов страны. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС.

Парламентарий отметил, что все центры должны быть бесплатными. По его мнению, важно оборудовать их всем необходимым. В учреждениях наркозависимым могли бы оказывать медицинскую, психологическую и социальную помощь, добавил депутат.

«За последние деньги родственников — зачастую имитация помощи. Надо срочно изменить отношение общества к таким учреждениям: их должно быть больше, а люди, которые там работают, должны обладать самой высокой квалификацией», — призвал Леонид Слуцкий.

В Госдуме также разработали законопроект о надбавке к окладу для сотрудников МВД, у которых стаж работы составляет не менее 20 лет. Ее хотят выплачивать каждый месяц.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше