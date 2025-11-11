В ГД призвали создать по всей России бесплатные центры для наркозависимых

В России может быть создана государственная сеть реабилитационных центров для страдающих от наркотической зависимости. Медучреждения предлагается разместить на территории всех субъектов страны. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС.
Парламентарий отметил, что все центры должны быть бесплатными. По его мнению, важно оборудовать их всем необходимым. В учреждениях наркозависимым могли бы оказывать медицинскую, психологическую и социальную помощь, добавил депутат.
«За последние деньги родственников — зачастую имитация помощи. Надо срочно изменить отношение общества к таким учреждениям: их должно быть больше, а люди, которые там работают, должны обладать самой высокой квалификацией», — призвал Леонид Слуцкий.