В Общественной палате Пермского края поменяется руководитель. Инсайд URA.RU подтвердился

Председатель Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева объявила о своем уходе. Она сообщила, что по окончании текущего срока полномочий не намерена участвовать в формировании седьмого созыва совещательного органа. Таким образом подтвердился инсайд URA.RU о готовящейся отставке Ширяевой.

Лилия Ширяева возглавила региональную Общественную палату в 2023 году.

«Я достаточно отдала времени и сил этой должности за последние три года», — прокомментировала свой уход собеседница издания «Коммерсант-Прикамье». По ее словам, в данный момент в структуре сформировался «очень сильный костяк».

В состав Общественной палаты региона входит 36 человек. Формирование осуществляется следующим образом: губернатор утверждает 12 членов, законодательное собрание — еще 12, а оставшиеся 12 членов определяются из числа кандидатов, выдвинутых местными общественными объединениями. Далее члены палаты, которые были утверждены органами власти, проводят отбор остальных 12 участников из списка, представленного зарегистрированными в Пермском крае общественными организациями. Полномочия палаты действуют в течение трех лет.

Шестой состав Общественной палаты приступил к работе в феврале 2023 года. На этом этапе председателем Ширяева была избрана единогласно. В политэлите края считают, что новый состав ждут значительные обновления. Ряд действующих членов палаты намерены отказаться от дальнейшего пребывания в этом статусе.