В Общественной палате Пермского края поменяется руководитель. Инсайд URA.RU подтвердился

Шестой состав Общественной палаты приступил к работе в феврале 2023 года. На этом этапе председателем Ширяева была избрана единогласно. В политэлите края считают, что новый состав ждут значительные обновления. Ряд действующих членов палаты намерены отказаться от дальнейшего пребывания в этом статусе.