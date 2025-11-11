Стали известны правила оформления пособий по беременности

Отмечается, что в случае оформления отпуска по уходу за ребенком кем-то кроме матери — например, отцом, бабушкой, дедушкой — право на получение соответствующего пособия этим человеком возникнет только после окончания у матери отпуска по беременности и родам. При этом мама не должна воспользоваться правом на отпуск по уходу и оформление пособия.