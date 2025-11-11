Стали известны правила оформления пособий по беременности

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россияне не могут одновременно получать пособие по беременности и родам и пособие по уходу за ребенком до полутора лет, сначала должно завершиться право на первое, следует из документов Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Социальный фонд в ответ на запрос работодателя разъяснил, что российское законодательство не предусматривает одновременную выплату пособия по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет.
Отмечается, что в случае оформления отпуска по уходу за ребенком кем-то кроме матери — например, отцом, бабушкой, дедушкой — право на получение соответствующего пособия этим человеком возникнет только после окончания у матери отпуска по беременности и родам. При этом мама не должна воспользоваться правом на отпуск по уходу и оформление пособия.
Отпуск по беременности и родам в России длится 140 календарных дней при одноплодной беременности, а в случае многоплодной — 194 календарных дня. Отпуск по уходу за ребенком можно взять по завершении периода отпуска по беременности и родам.