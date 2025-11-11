В трёх российских аэропортах ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что в период с 12:00 до 20:00 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. За восемь часов пять дронов были сбиты над Брянской областью. Один беспилотник ВСУ был перехвачен над Курской областью, ещё один — над территорией Крыма.