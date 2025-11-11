В Тайшете задержали скот без документов

9 ноября 2025 года на федеральной трассе в Тайшете инспекторы остановили две фуры с 65 коровами. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Россельхознадзора, животных перевозили в Новосибирск из Иркутской области без ветеринарных документов.
— На перевозчиков составили административные протоколы. Скот должны вернуть обратно. Сейчас проводится проверка для выявления владельцев животных и всех обстоятельств нарушения, — уточнили в надзорном ведомстве.
С начала года это уже более 30 подобных случаев в Иркутской области и Бурятии. По предписаниям Россельхознадзора назад в пункты отгрузки вернули свыше 2000 голов крупного и мелкого рогатого скота, а также 100 лошадей.
Напомним, отсутствие ветеринарных документов создает угрозу распространения болезней, опасных для животноводства и людей. Ведомство призывает участников рынка строго соблюдать ветеринарное законодательство.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области на 14% сократились незаконные рубки леса.