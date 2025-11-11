Серия взрывов прогремела над городами Саратов и Энгельс, работают расчёты ПВО

Местные жители рассказали, что над городами начались взрывы около 20 минут назад. Всего было слышно около 5−7 взрывов. По словам очевидцев, были видны вспышки на юго-западе Саратова и слышны звуки мотора в небе. Из динамиков в городах доносятся звуки сирены и просьбы диктора отойти от окон и укрыться в безопасном месте. Предварительно, ПВО сбивает украинские дроны на подлёте к городу. По словам местных, некоторые БПЛА летят со стороны Волги. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.