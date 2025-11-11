В Госдуме предупредили о мошенничестве во время черной пятницы

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мошенники максимально активизируются в период «черной пятницы», предупредил в разговоре с РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Черная пятница» в 2025 году начнется 28 ноября и завершится 1 декабря.
«В период “чёрной пятницы” мошенники максимально активизируются, приспосабливая схемы под массовый поток покупателей и рекламных рассылок. Одна из типичных уловок — фальшивые интернет-магазины и страницы в сети с привлекательными скидками: но по итогу товары либо не отправляют, либо присылают подделки», — сказал он.
По словам депутата, зачастую такие сайты выглядят правдоподобно — с копиями логотипов, фальшивыми отзывами и акциями, чтобы заставить покупателя оформить предоплату как можно быстрее. «Поэтому обязательно проверяйте наличие юридической информации, реальные контакты и отзывы на независимых площадках, прежде чем вводить платёжные данные», — добавил парламентарий.
Немкин отметил, что еще один распространённый сценарий — фишинговые рассылки и SMS от имени известных ритейлеров, служб доставки или платёжных систем с просьбой «подтвердить заказ» или «получить купон», содержащие ссылки на фальшивые формы ввода данных.
«Переход по таким ссылкам может привести к краже логинов, паролей и реквизитов карт, а также к установке мобильного или браузерного трояна. Никогда не вводите платёжные данные на страницах, ссылка на которые пришла в сообщении; лучше зайти на сайт продавца вручную через поисковик или приложение», — подчеркнул он.
Также, по словам депутата, активны схемы с подменой платёжных реквизитов.
«Мошенники взламывают аккаунты продавцов или размещают поддельные объявления, где указывают реквизиты для перевода на карту или в сторонний кошелёк. После перевода товар покупатель не получает, а вернуть средства крайне сложно. При оплате по реквизитам всегда отдавайте предпочтение защищённым способам, а при сомнении — связывайтесь с продавцом напрямую по официальным каналам», — добавил парламентарий.
Немкин рассказал, что ещё одна опасность — это «скидочные» приложения и расширения- «помощники», которые обещают автоматически применять лучшие купоны и находить товары по минимальной цене. По его словам, многие из них собирают историю просмотров, логины и даже данные карт, либо вставляют собственную форму оплаты.
«Наконец, мошенники часто используют психологическое давление — счётчик акции, “только одна штука по такой цене” или звонки от “службы безопасности” о “подозрительной покупке”, чтобы заставить человека действовать импульсивно. Главное правило — не торопиться: сверяйте цены на нескольких площадках, сохраняйте скриншоты предложений и выписки по операциям, а при малейшем сомнении оплачивайте через защищённые платёжные инструменты или откажитесь от сделки. Профилактика и внимательное отношение к деталям — лучшая защита в период массовых распродаж», — посоветовал он.