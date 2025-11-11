В Госдуме предупредили о мошенничестве во время черной пятницы

«Наконец, мошенники часто используют психологическое давление — счётчик акции, “только одна штука по такой цене” или звонки от “службы безопасности” о “подозрительной покупке”, чтобы заставить человека действовать импульсивно. Главное правило — не торопиться: сверяйте цены на нескольких площадках, сохраняйте скриншоты предложений и выписки по операциям, а при малейшем сомнении оплачивайте через защищённые платёжные инструменты или откажитесь от сделки. Профилактика и внимательное отношение к деталям — лучшая защита в период массовых распродаж», — посоветовал он.