В кукле Hello Kitty полиция нашла череп девушки, убитой в Гонконге в 1999 году

Трое мужчин похитили 23-летнюю хостес Фан Ман Йи, требуя вернуть долг в размере 20 тысяч гонконгских долларов (около 200 тысяч рублей). Они удерживали жертву в квартире, где в течение нескольких недель подвергали ее пыткам и издевательствам.