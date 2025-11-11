Ричмонд
В кукле Hello Kitty полиция нашла череп девушки, убитой в Гонконге в 1999 году

В Гонконге преступники зашили череп убитой ими в 1999 году девушки в плюшевую куклу Hello Kitty. Об этом написало издание People.

Трое мужчин похитили 23-летнюю хостес Фан Ман Йи, требуя вернуть долг в размере 20 тысяч гонконгских долларов (около 200 тысяч рублей). Они удерживали жертву в квартире, где в течение нескольких недель подвергали ее пыткам и издевательствам.

Полицейские вышли на след преступников после показаний 13-летней свидетельницы, которая рассказала об избиениях и пытках, включая ожоги. Следователи осмотрели квартиру и нашли череп погибшей, который был зашит внутри куклы Hello Kitty.

Судья назвал это дело «беспрецедентным по степени жестокости». Несмотря на зверства, обвиняемых признали виновными в непредумышленном убийстве, так как эксперты не смогли точно установить причину смерти.

Убийцы получили пожизненное заключение, сказано в статье.

