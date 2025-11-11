Ряд штрафов в РФ собираются в разы увеличить

«…за мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в предпринимательской деятельности, предлагается увеличить максимальный размер штрафа до полутора миллиона рублей, — приводят слова Груздева “Известия”. Также он уточнил, что размер штрафа за использование чужого товарного знака и уклонение от уплаты налогов организацией увеличится до двух с половиной миллионов рублей, а за незаконную банковскую деятельность — до пяти миллионов рублей.