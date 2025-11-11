Ряд штрафов в РФ собираются в разы увеличить

В России планируют увеличить штрафы за использование чужого товарного знака.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают увеличение штрафов за некоторые экономические преступления. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
«…за мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в предпринимательской деятельности, предлагается увеличить максимальный размер штрафа до полутора миллиона рублей, — приводят слова Груздева “Известия”. Также он уточнил, что размер штрафа за использование чужого товарного знака и уклонение от уплаты налогов организацией увеличится до двух с половиной миллионов рублей, а за незаконную банковскую деятельность — до пяти миллионов рублей.
Также планируется повысить штрафы за причинение имущественного ущерба путем обмана, незаконное предпринимательство и другие нарушения. В сообщении подчеркивается, что наказание должно быть адекватно реальной стоимости нанесенного ущерба.
Инициатива по увеличению штрафов за экономические преступления продолжает тенденцию ужесточения наказаний за различные нарушения в России. Ранее президент Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за ряд нарушений на дорогах, например, за отказ остановиться по требованию полицейского или отказ от весового и габаритного контроля транспорта.