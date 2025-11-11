В Приморье установили золотой памятник Андрею Неретину

В Приморском крае над могилой актера Андрея Неретина установили необычный памятник. Монумент представляет собой большую бетонную плиту золотого цвета с изображением его самого известного персонажа — депутата Виталия Наливкина с базукой в руках. Этот кадр стал культовым после выхода сериала. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Андрей Неретин, исполнивший роль председателя исполкома, скончался год назад в возрасте 49 лет. Его похоронили в селе Воздвиженка под Уссурийском, и место захоронения изначально вызывало споры. Окончательное решение о виде памятника приняла законная супруга актера.
Цвет выбирали народным голосованием. Золото выбрали потому, что сам Андрей Неретин был «золотым человеком».
Идея поставить памятник обсуждалась еще при жизни актера. В результате сооружение было создано на пожертвования поклонников и личные средства коллег Андрея Неретина. Сейчас обсуждается вопрос по установке на лицевой части мемориальной плиты.