В Приморье установили золотой памятник Андрею Неретину

В Приморском крае над могилой актера Андрея Неретина установили необычный памятник. Монумент представляет собой большую бетонную плиту золотого цвета с изображением его самого известного персонажа — депутата Виталия Наливкина с базукой в руках. Этот кадр стал культовым после выхода сериала. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».