В Госдуме сообщили о самой короткой рабочей зиме за последние 20 лет

«Это следствие того, что у нас продолжительные выходные во время этих новогодних праздников. Впервые за много лет с 1 по 11 января включительно у нас нерабочие праздничные дни», — процитировало его слова агентство ТАСС.
Отмечается, что обычно зимой люди имеют 57−58 рабочих дней. А самой длинной рабочей зимой стал период 2013—2014 годов — россияне работали 59 дней.
Ранее, 8 ноября, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила о самых длительных за 12 лет новогодних праздниках в 2026 году. Россияне получат 12 дней отдыха и вернутся к работе лишь 12 января. Депутат напомнила, что с 2013 года длительность новогодних праздников для россиян составляла, как правило, 10−11 дней.