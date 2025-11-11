Ричмонд
В Госдуме сообщили о самой короткой рабочей зиме за последние 20 лет

В предстоящую зиму россияне будут работать всего 56 дней из 90, что считается самой короткой рабочей зимой за последние 20 лет. Об этом 11 ноября сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Источник: Freepik

«Это следствие того, что у нас продолжительные выходные во время этих новогодних праздников. Впервые за много лет с 1 по 11 января включительно у нас нерабочие праздничные дни», — процитировало его слова агентство ТАСС.

Отмечается, что обычно зимой люди имеют 57−58 рабочих дней. А самой длинной рабочей зимой стал период 2013—2014 годов — россияне работали 59 дней.

Ранее, 8 ноября, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила о самых длительных за 12 лет новогодних праздниках в 2026 году. Россияне получат 12 дней отдыха и вернутся к работе лишь 12 января. Депутат напомнила, что с 2013 года длительность новогодних праздников для россиян составляла, как правило, 10−11 дней.