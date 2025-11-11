Владивосток vs застройщики: 84% проголосовало за парковочную революцию

Между тем, реальная ситуация в новых жилых комплексах полностью опровергает слова застройщиков. Дворы повсеместно заросли хаосом припаркованных автомобилей. Действующий норматив в 0,5 машино-места на квартиру, который к тому же часто обходят за счет учета отдаленных парковок, не решает проблему. Новый проект ПЗЗ прямо отсылает к местным градостроительным стандартам, где и прописана норма в одно место, что и вызвало столь бурную реакцию строительных компаний.