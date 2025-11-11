Владивосток vs застройщики: 84% проголосовало за парковочную революцию

Общественные обсуждения новых правил застройки во Владивостоке выявили острый конфликт между девелоперами и жителями города. В то время как застройщики массово выступили против обязательного создания парковок, подавляющее большинство горожан считает эту норму необходимой для решения проблемы хронической запаркованности дворов.
Во время общественных обсуждений новой редакции Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) главные споры развернулись вокруг минимальных парковочных норм. Как сообщала ранее редакция ИА DEITA.RU, застройщики инициировали настоящий «бунт», выступая против требования предусматривать по одному машино-месту на каждую квартиру в новостройках.
Аргументы девелоперов были предсказуемы: дороговизна подземных паркингов, потеря благоустройства и риторика о «создании комфортной городской среды».
Между тем, реальная ситуация в новых жилых комплексах полностью опровергает слова застройщиков. Дворы повсеместно заросли хаосом припаркованных автомобилей. Действующий норматив в 0,5 машино-места на квартиру, который к тому же часто обходят за счет учета отдаленных парковок, не решает проблему. Новый проект ПЗЗ прямо отсылает к местным градостроительным стандартам, где и прописана норма в одно место, что и вызвало столь бурную реакцию строительных компаний.
На фоне этих споров, корреспонденты ИА DEITA.RU решили узнать позицию самих горожан. Результаты опроса оказались однозначными: 84% проголосовавших выступили за увеличение количества парковочных мест.
Из них 68% респондентов констатировали, что «все дворы запаркованы и увеличение количества машино-мест значительно повысит качество и комфорт жизни в новых домах», а еще 16% указали, что «парковочных мест в новых ЖК не хватает на всех жильцов». Только 9% высказались против, опасаясь «космической цены» за машино-место. Еще 7% заняли нейтральную позицию.
Общественные обсуждения и итоги опроса наглядно демонстрируют глубокий разрыв между интересами застройщиков, стремящихся к росту прибыли за счет минимальных парковочных норм, и реальными потребностями жителей. Риторика о «домах для людей» разбивается о суровую реальность запаркованных дворов и отсутствия инфраструктуры. Подавляющее большинство владивостокцев видит в норме «один квартира — одно машино-место» не прихоть, а необходимое условие для комфортной жизни в городе.