Россияне смогут на законных основаниях требовать от УК и ТСЖ одну вещь

Жильцы смогут требовать от УК отчет об использовании имущества в домах.
Жители России смогут с 2026 года требовать от управляющих компаний (УК), а также товариществ собственников жилья (ТСЖ) сведения о доходах от общедомового имущества. Об этом говорится в законопроекте, который предложили в Минстрое.
«УК должны будут раскрывать доходы от использования общего имущества, уплаты по судебным искам. Это сделает работу УК и ТСЖ прозрачнее, избавит их от злоупотреблений», — передает газета «Известия» со ссылкой на Минстрой.
Инициатива Минстроя связана с общей тенденцией усиления контроля над сферой ЖКХ. Ранее анонсировалась подготовка пакета законопроектов, предусматривающих ежеквартальную отчетность управляющих компаний перед жильцами. Необходимость реформ обусловлена многочисленными жалобами граждан, ростом тарифов и выявленными нарушениями: за несколько месяцев обнаружено 5,7 млрд рублей незаконных начислений, а общий объем нарушений превысил 30 млрд рублей.