Россиянам могут увеличить страховые пенсии: фиксированную выплату предложено проиндексировать

В Госдуме хотят увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии в два раза.

Источник: Комсомольская правда

Фиксированная выплата к страховой пенсии может быть проиндексирована. Ее предложено поднять в два раза. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, цитирует РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что выплату хотят увеличить до 17 815 рублей. Сейчас она составляет 8 907 рублей. Предложение нацелено на повышение благосостояния пенсионеров, утверждает депутат.

«Предлагаемое увеличение фиксированной выплаты вписывается в принципы социальной ответственности, провозглашенные в действующих стратегических документах… прошу рассмотреть возможность вышеуказанной инициативы и предоставить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в обращении.

Индексация страховых пенсий определена на январь 2026 года. Размер выплат увеличат на 7,6%.