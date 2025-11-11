Россиянам могут увеличить страховые пенсии: фиксированную выплату предложено проиндексировать

Фиксированная выплата к страховой пенсии может быть проиндексирована. Ее предложено поднять в два раза. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, цитирует РИА Новости.
Парламентарий пояснил, что выплату хотят увеличить до 17 815 рублей. Сейчас она составляет 8 907 рублей. Предложение нацелено на повышение благосостояния пенсионеров, утверждает депутат.
«Предлагаемое увеличение фиксированной выплаты вписывается в принципы социальной ответственности, провозглашенные в действующих стратегических документах… прошу рассмотреть возможность вышеуказанной инициативы и предоставить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в обращении.
Индексация страховых пенсий определена на январь 2026 года. Размер выплат увеличат на 7,6%.