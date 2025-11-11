Каток на острове Конном в Иркутске зальют к концу декабря

На острове Конном в Иркутске к 21 декабря обустроят каток. Он будет работать всю зиму. Информация об этом размещена в документах на портале госзакупок.
Работы поручат фирме-подрядчику, которую выберут в ноябре. Эта же фирма должна следить за состоянием: чистить каток и подливать лед. В декабре такие работы будут проводится дважды в день, в январе — один раз в день, а в феврале — один раз в два дня.
— Лед на катке должен быть ровным и безопасным, без трещин. Фирма должна каждый день присылать фотоотчет о своей работе, — говорится в документах.
В марте каток уберут. Лед разобьют и вывезут на специальный полигон. Всю работу сделают за 2,7 миллиона рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске приступили к проектированию нового здания детской поликлиники № 5, которая сможет принимать до 350 пациентов в смену.