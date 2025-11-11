Выделенную полосу для автобусов убрали во Владивостоке после массового недовольства горожан

Накануне по социальным сетям разошлось видео с дорожными рабочими, которые демаркируют разметку с буквами «А», некоторые пользователи даже высказывали опасения, что столь желанная новость для большинства участников дорожного движения — это плод фантазии неких шутников и нейросети. Недоверие усиливало и отсутствие официальных комментариев по поводу удаления выделенной полосы. Но полосу действительно убрали — от Некрасовского путепровода до развязки на улице Фирсова в направлении Второй Речки.
Что характерно, утром движение на гостевой трассе существенно не ускорилось. Горожане утверждают, что затор по направлению из пригорода в город снова образовался к 7 часам утра. После 9 часов проспект 100-летия Владивостока в сервисе 2ГИС ещё подсвечивался красным, а местами бордовым цветом, затор начинался чуть дальше «Зари».
«Вам уже полосы закрасили, видимо, не в полосах дело было»;
«Чем дальше смотрю, тем страшнее становится. Вторая Речка страшнее ада»;
«Покупателям (квартир в ЖК “Stark” — прим. ред.) открывается удивительный вид на бесконечную пробку со всем звуковым сопровождением»;
«То чувство, когда за 30 минут проезжаешь 100 метров»; — описывают дорожную ситуацию пользователи 2ГИС.
Вероятно, полосу убрали временно. Сейчас существенное препятствие для водителей всех категорий транспорта — это ремонт на перекрёстке проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской, быть может, после завершения этих работ выделенную полосу восстановят. Жители Владивостока на прошлой неделе создали петицию против выделенных полос, и она к утру сегодняшнего дня набрала более 16,2 тысяч подписей, однако юридической силы такая петиция не имеет — это скорее красивый знак протеста.
Авторы петиции предлагали вместо маркировки полос движения буквой «А» добавлять в часы пик автобусов на маршруты или внедрять умную систему управления транспортом, позволяющую настраивать работу полос в зависимости от времени суток и загруженности дорог. Однако автобусов во Владивостоке, наоборот, становится меньше. За последний год дальневосточной столице добавили два новых маршрута, № 11 на Русский остров и № 70 на Патрокл. Но один из старых маршрутов, № 63, никто из перевозчиков при заключении новых контрактов на внутригородские пассажирские перевозки обслуживать не захотел. А вчера Управление транспорта объявило о расторжении контракта с перевозчиком ООО «Каслар» на обслуживание маршрута № 81. Оба этих маршрута имеют конечную остановку на Маяке. Таким образом, микрорайон Эгершельд лишился двух автобусных маршрутов из пяти.
Причина расторжения контракта в одностороннем порядке — систематический недовыпуск автобусов на линию (необходимое количество машин определено условиями контракта). На поиск нового перевозчика будет объявлен новый контракт. Однако недовыпуском автобусов грешат все перевозчики, периодически даже муниципальный «ВПОПАТ-1». Сами жители Эгершельда утверждают, что маршрут № 81 обслуживался плохо, но не хуже остальных, и почему мэрия вмешалась именно в его работу — непонятно.
Добавим, что сегодня проблем водителям на Второй Речке добавляет перекрытие заезда с проспекта 100-летия Владивостока на двустороннюю зону улицы Бородинской. Оно не было анонсировано: скорее всего, работы хотели выполнить за ночь, но не справились. Из-за неожиданного перекрытия водителям приходится совершать лишние манёвры, чтобы выбраться на улицу Иртышскую и выехать на Бородинскую через неё.
Чётких сроков завершения реконструкции перекрёстка проспекта и улицы Русской, к слову, не называют тоже. Обещают закончить в этом году, однако предыдущие сроки реконструкции уже срывались, и у водителей нет уверенности, что очередного переноса удастся избежать.