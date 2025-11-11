Выделенную полосу для автобусов убрали во Владивостоке после массового недовольства горожан

Авторы петиции предлагали вместо маркировки полос движения буквой «А» добавлять в часы пик автобусов на маршруты или внедрять умную систему управления транспортом, позволяющую настраивать работу полос в зависимости от времени суток и загруженности дорог. Однако автобусов во Владивостоке, наоборот, становится меньше. За последний год дальневосточной столице добавили два новых маршрута, № 11 на Русский остров и № 70 на Патрокл. Но один из старых маршрутов, № 63, никто из перевозчиков при заключении новых контрактов на внутригородские пассажирские перевозки обслуживать не захотел. А вчера Управление транспорта объявило о расторжении контракта с перевозчиком ООО «Каслар» на обслуживание маршрута № 81. Оба этих маршрута имеют конечную остановку на Маяке. Таким образом, микрорайон Эгершельд лишился двух автобусных маршрутов из пяти.