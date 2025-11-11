Ричмонд
У берегов Камчатки за сутки произошло девять афтершоков

Магнитуда повторных подземных толчков в Камчатском крае варьировалась от 3,8 до 5,2.

Источник: Аргументы и факты

Сейсмологи зарегистрировали за минувшие сутки девять повторных подземных толчков (афтершоков) у побережья Камчатки, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

«За сутки произошло девять афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия», — отметило краевое подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.

Уточняется, что их магнитуда варьировалась от 3,8 до 5,2. Также в управлении МЧС обратили внимание на продолжающуюся активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова.

Специалисты призвали не приближаться к этим исполинам.

Напомним, 7 ноября в Камчатском филиале Геофизической службы РАН заявили, что уровень сейсмической активности в регионе вырос с высокого до экстремально высокого. Сейсмологи продолжают мониторинг и указывают на необходимость соблюдать меры предосторожности в случае повторных подземных толчков.

