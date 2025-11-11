В Москве впервые рассмотрят дело по статье о нарушении военного положения

Санкция инкриминируемой в вину мужчине статьи 20.5.1 КоАП РФ (нарушение режима военного положения) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 тыс. рублей (на должностных лиц — от 1 тыс. рублей до 2 тыс. рублей) или административный арест на срок до 30 суток. Эта статья появилась в КоАП РФ летом 2023 года. Личность привлеченного к ответственности мужчины в суде не раскрыли, как и суть претензий к нему.