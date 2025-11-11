Ричмонд
Таиланд разорвал мирное соглашение с Камбоджей из-за взрыва мины на границе

Двое солдат Таиланда подорвались на мине на границе с Камбоджей.

Источник: Комсомольская правда

Таиланд приостановил действие мирного договора с Камбоджей из-за инцидента на границе, когда два тайских солдата пострадали от взрыва мины. Об этом информирует агенство Bloomberg.

«Мы думали, что угроза безопасности ослабла, но на самом деле она не уменьшилась», — сказал по этому поводу премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвираку во время пресс-конференции.

Сообщается, что за последние четыре месяца подобные инциденты случались на границе Таиланда и Камбоджи не менее семи раз.

Напомним, Таиланд и Камбоджа более века оспаривают суверенитет над несколькими неразграниченными участками вдоль своей более чем 800-километровой сухопутной границы. Стороны спорят из-за региона, известного как Изумрудный треугольник, где сходятся границы Таиланда, Камбоджи и Лаоса. Всплеск напряжённости произошёл в мае 2025 года, когда во время перестрелки погиб камбоджийский военнослужащий.

В конце октября лидеры Камбоджи и Таиланда подписали расширенное соглашение о прекращении огня в присутствии Дональда Трампа, который прибыл в Малайзию в рамках своего азиатского турне.

