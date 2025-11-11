Таиланд разорвал мирное соглашение с Камбоджей из-за взрыва мины на границе

Напомним, Таиланд и Камбоджа более века оспаривают суверенитет над несколькими неразграниченными участками вдоль своей более чем 800-километровой сухопутной границы. Стороны спорят из-за региона, известного как Изумрудный треугольник, где сходятся границы Таиланда, Камбоджи и Лаоса. Всплеск напряжённости произошёл в мае 2025 года, когда во время перестрелки погиб камбоджийский военнослужащий.