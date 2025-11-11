Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске подорожают авто с мощными двигателями из-за утильсбора

С 1 ноября в России изменился порядок расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых физлицами.

Источник: РИА "Новости"

Теперь размер платежа зависит не от объема двигателя, как раньше, а от мощности машины. Чем больше лошадиных сил, тем выше сумма сбора. Об этом сообщает Сиб.фм.

По новым правилам владельцам мощных иномарок придется заплатить в разы больше. Так, за кроссовер Geely Monjaro утильсбор может достигать почти миллиона рублей вместо прежних нескольких тысяч.

В Минпромторге объяснили нововведение необходимостью учитывать рост числа автомобилей с высокой мощностью при небольшом объеме двигателя. Однако специалисты предупреждают: это приведет к подорожанию не только мощных машин, но и всего авторынка.

По словам руководителя новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслава Ашуркова, рост сборов ударит по покупательной способности граждан: «Автопарк будет стареть — средний возраст машин уже превысил 15 лет, и теперь эта тенденция усилится. Людей фактически вынуждают ездить на старых авто».