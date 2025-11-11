В Новосибирске подорожают авто с мощными двигателями из-за утильсбора

Теперь размер платежа зависит не от объема двигателя, как раньше, а от мощности машины. Чем больше лошадиных сил, тем выше сумма сбора. Об этом сообщает Сиб.фм.
По новым правилам владельцам мощных иномарок придется заплатить в разы больше. Так, за кроссовер Geely Monjaro утильсбор может достигать почти миллиона рублей вместо прежних нескольких тысяч.
В Минпромторге объяснили нововведение необходимостью учитывать рост числа автомобилей с высокой мощностью при небольшом объеме двигателя. Однако специалисты предупреждают: это приведет к подорожанию не только мощных машин, но и всего авторынка.
По словам руководителя новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслава Ашуркова, рост сборов ударит по покупательной способности граждан: «Автопарк будет стареть — средний возраст машин уже превысил 15 лет, и теперь эта тенденция усилится. Людей фактически вынуждают ездить на старых авто».