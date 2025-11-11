Инфляция загоняет россиян в особые магазины

За январь-сентябрь этого года наблюдается снижение общего количества покупок примерно на 2%. Особенно заметна экономия в мясном сегменте: число сделанных покупок в специализированных мясных лавках за год снизилось на 7%. Все это свидетельствует о том, что уже с начала 2025 года покупатели начали менять привычки.