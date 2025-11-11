Инфляция загоняет россиян в особые магазины

Зафиксированы тревожные тенденции: впервые за долгое время наблюдается сокращение продаж продуктов питания в натуральном выражении, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет «Коммерсант», согласно данным компании «Такском», в сентябре-октябре текущего года объем реализованных продуктов снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот спад отмечается практически во всех товарных категориях, что свидетельствует о существенных изменениях в потребительском поведении.
Особенно значительно сократились продажи основных товаров. Например, продажи молока уменьшились на 8%, риса — на 10%, гречки и свинины — на 9%. Эксперты отмечают, что несмотря на рост общего денежного оборота розничной торговли, он объясняется исключительно ускоренной инфляцией.
За первое полугодие 2025 года цены на ключевые продукты питания заметно выросли: говядина подорожала на 12%, свинина — на 9,6%, молоко — на 7%, мороженая рыба — на 15%, ржаной хлеб — на 10%. Это означило, что хотя средний чек в магазинах продолжает увеличиваться, количество покупок сокращается.
За январь-сентябрь этого года наблюдается снижение общего количества покупок примерно на 2%. Особенно заметна экономия в мясном сегменте: число сделанных покупок в специализированных мясных лавках за год снизилось на 7%. Все это свидетельствует о том, что уже с начала 2025 года покупатели начали менять привычки.
Теперь они предпочитают более простую и доступную по цене еду, отдавая предпочтение товаров, которые требуют меньших затрат. Одна из стратегий, которая активно используется производителями, — это так называемая «шринкфляция».
Она заключается в уменьшении объема или веса упаковки сохраняя при этом цену либо делая её незначительно ниже, чтобы стимулировать покупателя к приобретению, одновременно снижая издержки производителя. Такой подход помогает оставаться конкурентоспособными в условиях высокой инфляции.
В это же время на рынке растет популярность магазинов-дискаунтеров, предлагающих товары по минимально возможной цене, зачастую со значительными скидками. За первый квартал 2025 года выручка таких сетей выросла почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Все эти тенденции свидетельствуют о том, что российский рынок продуктов питания входит в новую фазу — более экономичной и ориентированной на доступность, что неизбежно влияет на поведение потребителей и структуру продаж.