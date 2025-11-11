СК России проверит смерть пациентки в Новосибирской области

Председатель Следственного комитета России поручил запросить доклад о расследовании уголовного дела, связанного с оказанием некачественных медицинских услуг в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Поводом стало сообщение в эфире федерального телеканала: в сюжете родственники умершей женщины заявили, что врач одной из частных клиник лечил пациентку нетрадиционными методами и требуют привлечь его к ответственности.
В настоящее время следователи СК по Новосибирской области проводят расследование по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Руководителю регионального следственного управления Евгению Долгалеву поручено доложить о ходе расследования и дать оценку всем фактам, изложенным в телесюжете.