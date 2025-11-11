Ричмонд
Эксперт объяснила, кому нельзя есть борщ

Нутрициолог Чаевская: Борщ опасен при гастрите и язве.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Традиционный борщ может навредить людям с некоторыми хроническими заболеваниями. Такой вывод озвучила нутрициолог Наталья Чаевская в интервью NEWS.ru.

По ее словам, от любимого супа стоит воздержаться тем, у кого есть гастрит, язва желудка, камни в почках или желчном пузыре. Людям с проблемами сердца и сосудов также следует быть осторожными, особенно если борщ сильно соленый или содержит копчености.

— Борщ — простое и полезное блюдо, однако важно помнить о качестве ингредиентов, умеренности потребления, а также об индивидуальных противопоказаниях, — пояснила Чаевская.

Эксперт отметила, что классический рецепт включает свеклу, капусту, морковь, лук, картофель и мясо. Для максимальной пользы она рекомендует использовать свежие овощи. Свекла богата антиоксидантами, капуста — витаминами и клетчаткой, а морковь и лук помогают укреплять иммунитет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что семена чиа провоцируют острую непроходимость кишечника.