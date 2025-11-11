Вернуть «выделенку» для автобусов во Владивостоке просят в новой петиции

Напомним, что на этой же зарубежной платформе для петиций за пять дней были собраны голоса автомобилистов, требующих отмены автобусной полосы — это обращение набрало 16 000 подписей. Возможно, это побудило администрацию Владивостока изменить дорожную разметку, разрешив движение по полосе всем автомобилям. Но такой поворот событий породил волну негодования среди пешеходов и пассажиров общественного транспорта, которые решили выступить в поддержку «выделенки».