Вернуть «выделенку» для автобусов во Владивостоке просят в новой петиции

Бурление страстей по поводу выделенной полосы для автобусов на проспекте 100-летия Владивостока продолжается — только успели минувшей ночью городские службы закрасить литеры «А» на асфальте, а в сети уже распространилась новая петиция: теперь не против «выделенки», а за её сохранение.
Напомним, что на этой же зарубежной платформе для петиций за пять дней были собраны голоса автомобилистов, требующих отмены автобусной полосы — это обращение набрало 16 000 подписей. Возможно, это побудило администрацию Владивостока изменить дорожную разметку, разрешив движение по полосе всем автомобилям. Но такой поворот событий породил волну негодования среди пешеходов и пассажиров общественного транспорта, которые решили выступить в поддержку «выделенки».
Сторонники автобусных полос обосновывают свою позицию тем, что ежедневные поездки на маршрутном транспорте для многих, включая школьников, становятся испытанием — многие теряют часы жизни в бесконечных пробках, зато выделенные участки позволяют быстрее добираться до нужных мест и мотивируют пользоваться общественным транспортом. По их словам, аналогичные решения уже доказали эффективность в Москве, Санкт-Петербурге и других больших городах России.
В новой петиции жители Владивостока просят местную мэрию не только сохранить, но и увеличить число выделенных полос для автобусов, чтобы повысить доступность транспорта, сделать поездки комфортнее и предсказуемее.
Разногласия среди жителей города вылились в активную дискуссию на всех доступных площадках — соцсетях главы города и администрации, мессенджерах, блиц-опросах на городских новостных порталах и в СМИ. Мнения кардинально разделились: водители воспринимают новую схему как фактор, который усложняет дорогу, а пользователи автобусов жалуются на автомобилистов, игнорирующих разметку и замедляющих общественный транспорт.
Инициаторы обеих петиций — за и против «выделенки» — предлагают властям рассмотреть альтернативные решения. Среди таких — запуск дополнительных автобусных маршрутов в часы пик и внедрение интеллектуальной системы управления транспортом, позволяющей гибко менять функционирование полос в зависимости от времени суток и ситуации на дорогах.