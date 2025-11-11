Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вернуть «выделенку» для автобусов во Владивостоке просят в новой петиции

Владивосток стал ареной острой полемики вокруг специальных полос для автобусного транспорта.

Источник: Аргументы и факты

Бурление страстей по поводу выделенной полосы для автобусов на проспекте 100-летия Владивостока продолжается — только успели минувшей ночью городские службы закрасить литеры «А» на асфальте, а в сети уже распространилась новая петиция: теперь не против «выделенки», а за её сохранение.

Напомним, что на этой же зарубежной платформе для петиций за пять дней были собраны голоса автомобилистов, требующих отмены автобусной полосы — это обращение набрало 16 000 подписей. Возможно, это побудило администрацию Владивостока изменить дорожную разметку, разрешив движение по полосе всем автомобилям. Но такой поворот событий породил волну негодования среди пешеходов и пассажиров общественного транспорта, которые решили выступить в поддержку «выделенки».

Сторонники автобусных полос обосновывают свою позицию тем, что ежедневные поездки на маршрутном транспорте для многих, включая школьников, становятся испытанием — многие теряют часы жизни в бесконечных пробках, зато выделенные участки позволяют быстрее добираться до нужных мест и мотивируют пользоваться общественным транспортом. По их словам, аналогичные решения уже доказали эффективность в Москве, Санкт-Петербурге и других больших городах России.

В новой петиции жители Владивостока просят местную мэрию не только сохранить, но и увеличить число выделенных полос для автобусов, чтобы повысить доступность транспорта, сделать поездки комфортнее и предсказуемее.

Разногласия среди жителей города вылились в активную дискуссию на всех доступных площадках — соцсетях главы города и администрации, мессенджерах, блиц-опросах на городских новостных порталах и в СМИ. Мнения кардинально разделились: водители воспринимают новую схему как фактор, который усложняет дорогу, а пользователи автобусов жалуются на автомобилистов, игнорирующих разметку и замедляющих общественный транспорт.

Инициаторы обеих петиций — за и против «выделенки» — предлагают властям рассмотреть альтернативные решения. Среди таких — запуск дополнительных автобусных маршрутов в часы пик и внедрение интеллектуальной системы управления транспортом, позволяющей гибко менять функционирование полос в зависимости от времени суток и ситуации на дорогах.