В Испании неизвестные кастрировали пенсионера и сбросили его тело в колодец

В американском городе Уайтстаун 32-летнюю Марию Флоринду Риос Перес де Веласкес застрелили из-за того, что она перепутала адрес дома, в который пришла убираться. Трагедия произошла 5 ноября, когда женщина вместе с супругом приехала на работу. Она попыталась открыть ключом не ту дверь, когда раздался выстрел. Родственники убитой рассказали, что Мария упала в объятия мужа и скончалась на месте.