В Испании неизвестные кастрировали пенсионера и сбросили его тело в колодец

В Испании полиция обнаружила останки 63-летнего мужчины со следами жестоких увечий. Об этом сообщило издание Daily Express.

Тело пенсионера извлекли из колодца на территории частного дома в деревне Лоренцана. У пожилого мужчины, который оказался хозяином участка и дома, были отрезаны гениталии. Их нашли поблизости от колодца.

После осмотра места происшествия сотрудники полиции предположили, что с пенсионером расправились неизвестные, которые потом сбросили его тело в колодец.

Следствие рассматривает несколько версий случившегося, включая ритуальное убийство и акт мести. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, территория оцеплена для дальнейшего расследования, передает Lenta.ru.

В американском городе Уайтстаун 32-летнюю Марию Флоринду Риос Перес де Веласкес застрелили из-за того, что она перепутала адрес дома, в который пришла убираться. Трагедия произошла 5 ноября, когда женщина вместе с супругом приехала на работу. Она попыталась открыть ключом не ту дверь, когда раздался выстрел. Родственники убитой рассказали, что Мария упала в объятия мужа и скончалась на месте.