Экс-президент Чехии Земан выписан из больницы после операции на кишечнике

Ранее у известного российского актёра Марата Башарова диагностировано заболевание сердца. Он заявил, что долгое время врачи не могли установить причину его плохого самочувствия. Однажды артист потерял сознание за рулём, что привело к аварии. После углублённого обследования, а именно УЗИ сердца, врачи выявили у Башарова расширение верхней части аорты.