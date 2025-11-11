Экс-президент Чехии Земан выписан из больницы после операции на кишечнике

«После операции на толстой кишке его состояние стабильное. Больницу он будет посещать для прохождения контрольных осмотров», — уточнил Прохазка.
Земан был госпитализирован 3 ноября. В середине октября ему уже проводили срочную операцию — по устранению абсцесса на спине. Гнойный абсцесс у 81-летнего Земана развился как осложнение после перенесённого бронхита. Несмотря на болезнь, экс-президент продолжал вести активный образ жизни, и несоблюдение предписанного режима покоя усугубило его состояние.
Ранее у известного российского актёра Марата Башарова диагностировано заболевание сердца. Он заявил, что долгое время врачи не могли установить причину его плохого самочувствия. Однажды артист потерял сознание за рулём, что привело к аварии. После углублённого обследования, а именно УЗИ сердца, врачи выявили у Башарова расширение верхней части аорты.
