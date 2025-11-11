Первое дело о нарушении военного положения в Москве рассмотрит суд

Останкинский суд Москвы 19 ноября рассмотрит первое в столичном регионе дело об административном правонарушении, возбужденном по статье о нарушении военного положения (ст. 20.5.1 КоАП РФ). Жителю Москвы, привлеченному к ответственности, грозит административный арест сроком до 30 суток. Об этом пишет ТАСС.
Фигурантом дела является Кузин А. Д. Заседание по рассмотрению материала об административном правонарушении назначено на 16:00 по московскому времени 19 ноября 2025 года.
Отмечается, что это первый случай привлечения к административной ответственности по данной статье КоАП РФ в Московском регионе.
«Привлекаемое лицо: Кузин А. Д. по ч. 1 ст. 20.5.1 КоАП РФ. Назначено судебное заседание на 19.11.2025 16:00 мск», — сообщается на сайте столичных судов общей юрисдикции.
Статья 20.5.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение требований и ограничений, установленных в период действия военного положения. В соответствии с частью 1 данной статьи, за нарушение режима военного положения гражданам может быть назначен штраф или административный арест на срок до 30 суток. Введение военного положения на территории отдельных субъектов Российской Федерации произошло в 2022 году.
Ранее сообщалось, что российский офицер получил 14 лет за желание воевать на стороне ВСУ.