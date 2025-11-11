Первое дело о нарушении военного положения в Москве рассмотрит суд

Статья 20.5.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение требований и ограничений, установленных в период действия военного положения. В соответствии с частью 1 данной статьи, за нарушение режима военного положения гражданам может быть назначен штраф или административный арест на срок до 30 суток. Введение военного положения на территории отдельных субъектов Российской Федерации произошло в 2022 году.