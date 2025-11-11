Россиян ждет самая короткая рабочая зима свыше чем за 20 лет

В 2026 году самым коротким месяцем по количеству рабочих дней станет январь — в нем будет всего 15 рабочих дней, сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. При этом общее число рабочих дней за год останется на уровне 2025 года — 247 дней, а количество выходных и праздничных дней составит 118. Рекордная длина новогодних каникул (12 дней) компенсируется сокращением майских праздников — россияне будут отдыхать по три дня на 1 и 9 Мая.