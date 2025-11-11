Челябинцам пообещали весеннюю погоду в ноябре. Скрин

Мокрый снег с дождем ожидается лишь во вторник, 11 ноября. Далее осадков не прогнозируется вплоть до 19 ноября. Ночами будут небольшие заморозки: средний диапазон температур составит от двух до минус трех градусов. Исключение — четверг, 13 ноября, когда в темное время суток похолодает до минус пяти.