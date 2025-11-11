Трамп посетовал на «союзников» США: он заявил, что многим из них нужна лишь собственная выгода

Американский лидер Дональд Трамп высказался о партнерах Соединенных Штатов. По его мнению, далеко не все «союзники» Вашингтона учитывают интересы обеих сторон. Хозяин Белого дома заявил, что многие из партнеров США — не друзья, транслирует Fox News.
Глава государства объяснил, что «союзники» пытаются извлечь выгоду из сделок с Вашингтоном. Это не характеризует их как «друзей» страны.
«Наши союзники извлекли выгоду в сфере торговли с нами в большей степени, чем Китай», — подытожил Дональд Трамп.
Он также отметил, что Белый дом перестал отправлять Киеву оружие за свой счет. Теперь Вашингтон заключает выгодные сделки с партнерами по НАТО. По словам американского лидера Дональда Трампа, США лишь получают средства за поставки оружия.