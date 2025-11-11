Новый автобусный маршрут продержится до зимы в Перми: выделено 10 миллионов рублей

Рейсы на маршруте будет выполнять победитель торгов.
В Перми продолжат курсировать автобусы компенсационного маршрута № 72 — городские власти ищут перевозчика для обслуживания направления. Эта информация опубликована на портале ЕИС «Закупки».
«Срок выполнения обязательств по контракту: с 1 декабря 2025 года по 16 января 2026 года. Начальная (максимальная цена): 10,2 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 ноября. Победителя определят 20 ноября», — указано в описании.
Решение продлить работу автобусного маршрута, обусловлено желанием обеспечить транспортную доступность для горожан на время проведения работ по улице Карпинского. Маршрут № 72, который проходит от ЦУМа до ТРЦ «Планета», был введен взамен трамвайного маршрута № 12.
В сентябре контракт на обслуживание рейсов в течение октября и ноября выиграл пермский перевозчик ООО «Райзен». Компания предложила выполнить услуги за 5,2 млн рублей, что на 62,3% ниже начальной цены. Также в октябре власти объявили закупку на обслуживание трамвайных маршрутов с 1 декабря по 31 января — в техзадании указано, что трамваи № 12 снова будут курсировать по маршруту Школа № 107 — Пермская ярмарка.