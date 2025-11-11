Новый автобусный маршрут продержится до зимы в Перми: выделено 10 миллионов рублей

В сентябре контракт на обслуживание рейсов в течение октября и ноября выиграл пермский перевозчик ООО «Райзен». Компания предложила выполнить услуги за 5,2 млн рублей, что на 62,3% ниже начальной цены. Также в октябре власти объявили закупку на обслуживание трамвайных маршрутов с 1 декабря по 31 января — в техзадании указано, что трамваи № 12 снова будут курсировать по маршруту Школа № 107 — Пермская ярмарка.