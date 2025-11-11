В РФ будет самая короткая рабочая зима более чем за 20 лет

Член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что новогодние каникулы в 2025—2026 годах будут самыми длинными за 12 лет. Она уточнила, что граждане будут отдыхать 12 дней. В последнюю неделю года россияне придут на работу, отработают только понедельник и вторник, а начиная со среды, 31 декабря, уйдут на новогодние праздники.