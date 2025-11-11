В РФ будет самая короткая рабочая зима более чем за 20 лет

Россияне в предстоящую зиму будут работать всего 56 дней из 90. Это является наименьшим показателем более чем за 20 лет, следует из подсчетов ТАСС.
Это связано с продолжительными выходными в период новогодних праздников, пояснил глава комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Такая ситуация складывается впервые за долгие годы, когда граждане будут отдыхать с 1 по 11 января, отметил он.
Общая длительность новогодних праздников составит 12 дней, если учитывать нерабочий день 31 декабря 2025 года.
— Пусть россияне смогут в суровую зиму побольше находиться не на работе, а дома, с родными, и пусть у всех будет хорошее настроение, — добавил собеседник агентства.
Член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что новогодние каникулы в 2025—2026 годах будут самыми длинными за 12 лет. Она уточнила, что граждане будут отдыхать 12 дней. В последнюю неделю года россияне придут на работу, отработают только понедельник и вторник, а начиная со среды, 31 декабря, уйдут на новогодние праздники.