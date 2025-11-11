В России планируют в 1,5 раза увеличить штрафы за экономические преступления

В частности, за нарушения в области авторских прав штрафные санкции могут увеличиться с 200 тысяч до 1 миллиона рублей. За причинение особо крупного ущерба наказание предложили повысить с 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Санкции за мошеннические действия планируется поднять с 300 тысяч до 500 тысяч рублей, а за незаконное предпринимательство и банковские операции — с 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей.