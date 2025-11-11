Ричмонд
Родителям рассказали, как не поддаваться на шантаж ребенка в магазине

Психолог Фокина перечислила четыре правила, как справиться с шантажом ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Совместный поход за покупками часто превращается в испытание. Ребенок требует новую игрушку или сладость, а родитель не выдерживает и уступает. Кандидат психологических наук, эксперт сервиса «Актион Образование» Александра Фокина рассказала KP.RU, как не вестись на шантаж ребенка.

— Чаще всего основа этих ситуаций — впечатление непрерывного потока покупок, который все равно ничтожно мал по сравнению со всем доступным ассортиментом. Проанализируйте, почему и для чего вы пошли у ребенка на поводу вот в этот конкретный раз и купили то, что он сильно выпрашивал, — пояснила специалист.

Эксперт отметила, что незапланированные покупки часто продиктованы не желанием порадовать ребенка, а чувством вины или усталостью. Осознание своих мотивов помогает не поддаваться на шантаж в будущем.

Укреплять связь с ребенком можно не через покупки, а через совместные игры, теплое общение и внимание. Такие способы помогают формировать близость и доверие в семье.

Психолог рекомендовала создавать собственные семейные традиции праздников, отмечая достижения ребенка и проводя время вместе через прогулки, игры или совместные развлечения.