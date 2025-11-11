Ричмонд
В России хотят увеличить штрафы за экономические преступления

«Известия»: правительство одобрило увеличение штрафов за мошенничество в бизнесе.

Источник: Комсомольская правда

В России хотят ужесточить наказание за ряд преступлений в сфере экономики. Правительство одобрило соответствующий законопроект 10 ноября, информирует издание «Известия». Речь идёт об увеличении штрафов в полтора раза.

«Так, например, за мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в предпринимательской деятельности, предлагается увеличить максимальный размер штрафа до 1,5 млн рублей, в зависимости от размера причиненного ущерба», — сказал изданию председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Кроме того, планируется увеличить штрафы за незаконное предпринимательство, налоговые преступления и другие нарушения закона в экономической сфере.

Ранее сообщалось, что только в Петербурге за девять месяцев 2025 года возбудили 283 дела по налоговым преступлениям.

Тем временем в Москве вынесли приговор по делу бизнес-коуча и блогера Аяза Шабутдинова. Он много лет продавал курсы о том, как построить успешный бизнес. Шабутдинов признан виновным по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Какие ошибки в своих финансовых стратегиях совершали литературные герои, как это влияло на их жизнь и какие уроки мы можем из этого извлечь, разбираем здесь на KP.RU.