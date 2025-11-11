Ричмонд
В Саратовской области из-за БПЛА повреждена гражданская инфраструктура

Бусаргин уточнил, что на место падения фрагментов БПЛА прибыли оперативные службы.

Гражданская инфраструктура получила повреждения в Саратовской области из-за атаки БПЛА киевского режима, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на место прибыли сотрудники оперативных служб.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны в ночь с 9 на 10 ноября сбили над территорией России 71 украинский беспилотник. Больше всего дронов уничтожили в Брянской области — 29.

