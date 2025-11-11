NYT: из города Вилково Одесской области исчезли мужчины призывного возраста

В украинском городе Вилково Одесской области почти полностью исчезли мужчины призывного возраста, сообщает The New York Times.
Издание отмечает, что проблема уклонения от военной службы существует по всей Украине, однако именно Вилково стало самым ярким примером — здесь практически не осталось мужчин, способных к службе в армии.
По словам мэра города Матвея Иванова, в местной администрации сейчас работают преимущественно женщины — он остался единственным мужчиной среди сотрудников. Отсутствие мужчин серьёзно повлияло на жизнь города, и многие женщины вынуждены были взять на себя традиционно мужские профессии, включая рыболовство, которое является основой местной экономики.
«Женщины теперь повсюду… Им это нравится, они взяли под контроль все сферы жизни, и теперь они здесь главные», — рассказал Иванов в беседе с журналистами.
Ранее представители территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов) на Украине подтвердили факт призыва лиц без определенного места жительства в рамках мобилизации.