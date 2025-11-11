Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осиротевший детеныш рыси пришел за помощью в село в области Абай

В поселке Жыланды области Абай спасли детеныша рыси, который пришел в село. Малыш потерял мать или пришел к людям в поисках пищи, передает NUR.KZ со ссылкой на резерват «Семей орманы».

Источник: Nur.kz

Как рассказали в «Семей Орманы», сельчане, нашедшие в селе маленького рысенка, обратились за помощью к сотрудникам. Малыш был без матери, поэтому люди решили помочь ему. Его аккуратно поймали и поместили в клетку, чтобы он не пострадал.

После осмотра животного сотрудники резервата приняли решение обратиться к специалистам природоохранных служб. Однако, несмотря на вызов, работники природоохранных служб не смогли приехать сразу.

Государственные инспектора решили отвезти рысенка в Биологический центр города Семей, где за ним теперь ухаживают специалисты. В центре зверьку оказали необходимую помощь, осмотрели ветеринары и поставили на баланс учреждения.

Сейчас маленькая рысь чувствует себя хорошо, постепенно привыкает к новым условиям. В резервате предупредили казахстанцев: если вы заметили дикое животное рядом с селом, не следует пытаться ловить его самостоятельно, это может быть опасно. Обратитесь в соответствующие службы.