Осиротевший детеныш рыси пришел за помощью в село в области Абай

Как рассказали в «Семей Орманы», сельчане, нашедшие в селе маленького рысенка, обратились за помощью к сотрудникам. Малыш был без матери, поэтому люди решили помочь ему. Его аккуратно поймали и поместили в клетку, чтобы он не пострадал.
После осмотра животного сотрудники резервата приняли решение обратиться к специалистам природоохранных служб. Однако, несмотря на вызов, работники природоохранных служб не смогли приехать сразу.
Государственные инспектора решили отвезти рысенка в Биологический центр города Семей, где за ним теперь ухаживают специалисты. В центре зверьку оказали необходимую помощь, осмотрели ветеринары и поставили на баланс учреждения.
Сейчас маленькая рысь чувствует себя хорошо, постепенно привыкает к новым условиям. В резервате предупредили казахстанцев: если вы заметили дикое животное рядом с селом, не следует пытаться ловить его самостоятельно, это может быть опасно. Обратитесь в соответствующие службы.