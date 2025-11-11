Осиротевший детеныш рыси пришел за помощью в село в области Абай

Как рассказали в «Семей Орманы», сельчане, нашедшие в селе маленького рысенка, обратились за помощью к сотрудникам. Малыш был без матери, поэтому люди решили помочь ему. Его аккуратно поймали и поместили в клетку, чтобы он не пострадал.