Этой зимой россияне будут работать лишь 56 дней

Как россияне будут работать и отдыхать в 2026 году? Подробный производственный календарь: минтруд определил, сколько рабочих, праздничных и выходных дней будет в каждом месяце, как будем отдыхать на новогодние праздники в 2026 году, рассказывает Life.ru.