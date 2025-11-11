В Первомайском районе Новосибирска запустили пять дополнительных электричек. Они будут курсировать между станцией Инская и остановочным пунктом Речной вокзал в зимний период по будням. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта Новосибирской области.
Из Новосибирска дополнительные электрички будут выезжать в 11:10, 12:34 и 15:42, а прибывать на станцию Инская в 11:44, 13:07 и 16:16 соответственно. В обратном направлении электропоезда отходят в 11:59 и 13:22, прибытие в 12:33 и 13:55 соответственно.
— Стоимость проезда от станции Инская до остановочного пункта Речной вокзал — 40 рублей, для школьников и студентов — 20 рублей. Также действуют льготы для определенных категорий граждан, — добавили в ведомстве.