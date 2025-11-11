Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске суд переписал причину увольнения молодой мамы из таможни

Хабаровская транспортная прокуратура добилась признания утраты доверия.

Источник: Freepik

Бывший главный государственный таможенный инспектор Приамурского таможенного поста Хабаровской таможни, находясь в отпуске по уходу за ребёнком, зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и на протяжении двух лет оказывала образовательные услуги на коммерческой основе, — сообщает Хабаровская транспортная прокуратура.

Молодая мама проявила педагогический талант и её доход превысил 6 миллионов рублей, что нарушало запреты для госслужащих. После проверки она уволилась по собственной инициативе, однако прокуратура оспорила такое основание и обратилась в суд.

Суд удовлетворил требования прокурора и изменил формулировку увольнения на «в связи с утратой доверия». Судебный акт пока не вступил в законную силу.