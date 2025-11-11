В Хабаровске суд переписал причину увольнения молодой мамы из таможни

Бывший главный государственный таможенный инспектор Приамурского таможенного поста Хабаровской таможни, находясь в отпуске по уходу за ребёнком, зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и на протяжении двух лет оказывала образовательные услуги на коммерческой основе, — сообщает Хабаровская транспортная прокуратура.
Молодая мама проявила педагогический талант и её доход превысил 6 миллионов рублей, что нарушало запреты для госслужащих. После проверки она уволилась по собственной инициативе, однако прокуратура оспорила такое основание и обратилась в суд.
Суд удовлетворил требования прокурора и изменил формулировку увольнения на «в связи с утратой доверия». Судебный акт пока не вступил в законную силу.