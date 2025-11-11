СМИ: Обыски у совладельца «Квартала 95» Миндича являются ответом Зеленскому

— Зеленский пришел в политику с обещанием искоренить коррупцию в стране, но в период его президентства продолжают звучать обвинения в коррупционных сделках, особенно в энергетическом секторе. Когда летом он предпринял шаги по ослаблению антикоррупционных органов, те как раз расследовали дела в отношении членов его ближайшего окружения, — говорится в статье.