СМИ: Обыски у совладельца «Квартала 95» Миндича являются ответом Зеленскому

Обыски у бизнесмена, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича являются ответом президенту Украины Владимиру Зеленскому, соратником которого был предприниматель. Об этом написало издание The New York Times.
— Зеленский пришел в политику с обещанием искоренить коррупцию в стране, но в период его президентства продолжают звучать обвинения в коррупционных сделках, особенно в энергетическом секторе. Когда летом он предпринял шаги по ослаблению антикоррупционных органов, те как раз расследовали дела в отношении членов его ближайшего окружения, — говорится в статье.
Антикоррупционные органы на Украине вместо того, чтобы отступить под давлением президента страны, продолжают усиливать давление на руководство республики, отметили авторы публикации, передает РБК.
Дело в отношении Тимура Миндича спровоцировало всплеск паники и страха в окружении Владимира Зеленского. Об этом 10 ноября высказался председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
У Тимура Миндича при обыске обнаружили пачки свежеотпечатанных американских долларов. Он сбежал с Украины в Европу за несколько часов до того, как к нему в дом пришли детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).