Как бывший курганский чиновник Пугин попал в колонию из-за нового забора на даче

Сам Сергей Пугин с первого дня категорически отрицал свою вину. Его версия событий кардинально отличалась от обвинения. «Я не отрицаю, что сделал забор. Но я лично этому человеку отдал всю сумму, которая подтверждается самим судом», — подчеркнул Пугин. В доказательство своей невиновности он попросил проверить его на «полиграфе». «Я знал, что мне не за что переживать. Я никогда не брал взяток, не превышал полномочия», — говорил Пугин. Однако, по его словам, следователь отказался от этой процедуры. Особое внимание Пугин обратил на другой аспект дела: «Меня арестовали и держали в СИЗО на основании очень серьезных обвинений. Но когда в суде стало ясно, что доказательств нет, сторона обвинения не подала протест, то есть согласилась, что обвиняли в том, чего не было».