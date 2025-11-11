Форвард пермского «Молота» Кицын стал вторым лучшим снайпером в истории ВХЛ

Игрок пермской команды пробился в тройку лучших снайперов лиги.
Нападающий хоккейной команды «Молот» из Перми Максим Кицын занял вторую строчку среди лучших снайперов ВХЛ за всю историю. По словам корреспондента URA.RU, который следит за чемпионатом, знаменательное событие произошло в матче против воронежского клуба «Буран».
«После первого перерыва игроки “Молота” уступали оппонентам 0:1. Но за 11 минут до конца третьего периода Кицын сравнял счет, забив вторую шайбу в ворота бурановцев. Это позволило форварду выйти на второе место в топе лучших снайперов ВХЛ (210 шайб)», — пояснил корреспондент агентства.
Матч завершился вничью — 2:2. Победитель определился в серии буллитов. Решающий гол также забил Кицын. Как итог, победа «Молота».
Контракт с рекордсменом по результативности пермский клуб заключил в начале мая. URA.RU уже рассказывало, что Кицын в составе «Сарыарки» из Караганды взял Кубок Петрова, а вместе с «Металлургом» — завоевывал серебряные и бронзовые медали Всероссийской хоккейной лиги. Он является воспитанником новокузнецкой школы хоккея и неоднократно привлекался в расположение сборной РФ разных возрастов.