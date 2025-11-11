Форвард пермского «Молота» Кицын стал вторым лучшим снайпером в истории ВХЛ

Контракт с рекордсменом по результативности пермский клуб заключил в начале мая. URA.RU уже рассказывало, что Кицын в составе «Сарыарки» из Караганды взял Кубок Петрова, а вместе с «Металлургом» — завоевывал серебряные и бронзовые медали Всероссийской хоккейной лиги. Он является воспитанником новокузнецкой школы хоккея и неоднократно привлекался в расположение сборной РФ разных возрастов.