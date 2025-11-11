Кроме того, Иванов призывает к организации поминовения русских воинов во всех странах, где они сражались и нашли упокоение. По его мнению, Россия должна обратиться к государствам, входившим в Антанту, с призывом совместно почтить память тех, кто пролил кровь за общее дело. Сегодня, когда некоторые из этих стран встали на путь конфронтации, особенно важно напомнить им голосом истории о том, что такое настоящее братство по оружию. Русская армия понесла тяжелейшие потери, по разным оценкам, от 700 тысяч до 1,7 миллиона человек, и это забывать нельзя.