Аналитик Бочкина назвала критерии, по которым банки определяют подозрительные переводы

Банки считают подозрительными переводы от 100 тысяч рублей в день.

Источник: Комсомольская правда

Российские банки пользуются определёнными критериями для определения подозрительных транзакций. Так, внимание могут вызвать переводы между физическими лицами на сумму более ста тысяч рублей в день. Также подозрительными считаются операции более чем на миллион рублей в месяц, рассказала агентству «Прайм» аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.

Бочкина напомнила, что банк может насторожиться, если на одном счёте физического лица совершается множество входящих и исходящих операций (более 10 в день и 50 в месяц), также внимание привлекает отсутствие обычных бытовых платежей или слишком быстрое списание только что зачисленных на счёт средств.

Ранее экономист Бархота напомнил что счет могут блокировать за перевод подозрительному получателю.

В то же время если перевод отправлен родственнику или между своими счетами — проблем не возникнет, объясняют эксперты.

Что грозит продавцу, который принимает платежи на карту, узнайте здесь на KP.RU.