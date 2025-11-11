Аналитик Бочкина назвала критерии, по которым банки определяют подозрительные переводы

Российские банки пользуются определёнными критериями для определения подозрительных транзакций. Так, внимание могут вызвать переводы между физическими лицами на сумму более ста тысяч рублей в день. Также подозрительными считаются операции более чем на миллион рублей в месяц, рассказала агентству «Прайм» аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.
Бочкина напомнила, что банк может насторожиться, если на одном счёте физического лица совершается множество входящих и исходящих операций (более 10 в день и 50 в месяц), также внимание привлекает отсутствие обычных бытовых платежей или слишком быстрое списание только что зачисленных на счёт средств.
Ранее экономист Бархота напомнил что счет могут блокировать за перевод подозрительному получателю.
В то же время если перевод отправлен родственнику или между своими счетами — проблем не возникнет, объясняют эксперты.
