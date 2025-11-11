Аналитик Бочкина назвала критерии, по которым банки определяют подозрительные переводы

Бочкина напомнила, что банк может насторожиться, если на одном счёте физического лица совершается множество входящих и исходящих операций (более 10 в день и 50 в месяц), также внимание привлекает отсутствие обычных бытовых платежей или слишком быстрое списание только что зачисленных на счёт средств.