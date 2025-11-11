Слуцкий предложил разобраться с наказанием за сбыт и перевозку наркотиков

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Необходимо разграничить уголовную ответственность за сбыт наркотиков и их перевозку без цели сбыта, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Слуцкий отметил, что в России около шести миллионов наркозависимых людей, из которых более 60% — молодежь. По его словам, тех, кто когда-либо пробовал или знаком с людьми, употребляющими наркотики, это количество еще больше — около 18 миллионов.
«Необходимо разграничить в Уголовном кодексе РФ понятия “сбыт” (наркотиков — ред.) и “перевозка без цели сбыта”, — сказал Слуцкий.
Парламентарий добавил, что если зависимый человек попался на перевозке наркотиков для личного употребления — он еще не является наркоторговцем.
«Настоящий преступник — дилер, который эти наркотики продал. Пострадавшим — милосердие и поддержка, виновным в производстве и дистрибуции — максимально жесткое наказание и конфискация имущества, которое должно быть обращено на цели, связанные с реабилитацией пострадавших», — заключил он.