Россияне могут столкнуться с временной блокировкой сим-карт: как работает период охлаждения

Некоторые россияне могут столкнуться с проблемами в использовании сим-карт. Нюансы подразумевают их временную блокировку. С 10 ноября в России начал действовать период охлаждения. Эта мера направлена на защиту от проникновения БПЛА в воздушное пространство РФ. Такое уведомление поступило от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Так, операторы будут блокировать на сутки сим-карты абонентов, недавно прибывших из-за рубежа. У пользователя на это время может пропасть доступ к интернету и отправке SMS, уточнили в Минцифры.
Кроме того, мера может быть принята в отношении граждан, которые не использовали сим-карту более 72 часов. Период охлаждения необходим для обеспечения безопасности.
Важно уточнить, что сим-карты используются дронами для навигации. С их помощью выстраивается необходимый маршрут. Сим-карты могут помочь определить траекторию полета БПЛА до точки, где планируется произвести атаку. Если карту заблокировать, дрон потеряется в пространстве или упадет.
Период охлаждения, как утверждается в материале, затронет исключительно мобильный интернет и SMS. Абонентам будут по-прежнему доступны звонки. Связь никуда не пропадет, заверили в Минцифры.
Депутат Госдумы Антон Немкин пояснил, что введенный период охлаждения сим-карт направлен не на ограничения россиян, а на снижение рисков, связанных с навигацией дронов. БПЛА могут быть применены противником для выполнения разведывательных задач. Их также используют в ударных, боевых целях. Сим-карта в данном случае становится точкой доступа, через которую может передаваться команда, уточнил депутат.
В России также разработали лазерную систему противодействия FPV-дронам LazerBuzz. Она уже научилась в автоматическом режиме сбивать беспилотники ВСУ всего за полсекунды. Разработчиками были проведены успешные испытания лазерной системы. Она показала свою эффективность. На испытаниях установка поразила FPV-дроны за 0,5 секунды. Система полностью готова к применению в боевой ситуации, заявили создатели.