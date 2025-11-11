В Омске усилили контроль за выходом омичей к водоёмам

Ранее мы писали, что в Омской области в связи с установлением минусовых температур начали закрываться ледовые переправы. До покрытия льдом рек они работать не будут. Затем откроются так называемые зимники. В 2024 голду первые ледовые переправы заработали в регионе 16 декабря.