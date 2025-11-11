В Омске усилили контроль за выходом омичей к водоёмам

Мэр Омска Сергей Шелест дал поручение начать профилактические рейды по местам выхода на лёд. В черте города определено 79 опасных мест на реках, озерах и котлованах. Ответственным за мероприятия назначен заместитель мэра по блоку общественной безопасности Антон Киселев.
Первый рейд состоялся в Кировском округе. Отмечается, что несмотря на предупреждающие знаки и негативный опыт, некоторые омичи пренебрегают правилами безопасности на водоемах в зимний период, что может привести к трагедии.
Мэр попросил омичей беречь себя и думать о своих близких, прежде чем выходить на тонкий, несформировавшийся лёд.
Ранее мы писали, что в Омской области в связи с установлением минусовых температур начали закрываться ледовые переправы. До покрытия льдом рек они работать не будут. Затем откроются так называемые зимники. В 2024 голду первые ледовые переправы заработали в регионе 16 декабря.