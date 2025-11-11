Легкие антидепрессанты без рецепта: что реально помогает улучшить настроение

В современном ритме жизни многие ищут способы поддержать свое настроение. На полках аптек все чаще можно встретить витамины, аминокислоты и добавки, которые обещают легкий антидепрессивный эффект. Но что из этого действительно помогает, разъяснила KP.RU врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.
— Витамины группы В влияют на метаболизм всех тканей в организме, в том числе и тканей мозга. Глицин — это аминокислота, действует как нейропротектор, то есть вещество, защищающее нервную ткань. Свойства триптофана как регулятора метаболизма связаны с тем, что он — предшественник двух веществ, очень активно влияющих на работу нервной системы, — подчеркнула эксперт.
По ее словам, триптофан является предшественником серотонина и мелатонина — гормонов настроения и сна. При правильном сочетании, например с магнием и витамином В6, эти вещества помогают улучшить качество сна и поддерживать психоэмоциональное состояние.
Также Павлова отметила, что эти средства безопасны и безрецептурны, потому что ими крайне сложно навредить организму. Они действуют как легкие помощники мозга, улучшают работу нервной ткани и поддерживают естественные процессы, влияя на настроение и восстановление сил.