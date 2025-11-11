Легкие антидепрессанты без рецепта: что реально помогает улучшить настроение

— Витамины группы В влияют на метаболизм всех тканей в организме, в том числе и тканей мозга. Глицин — это аминокислота, действует как нейропротектор, то есть вещество, защищающее нервную ткань. Свойства триптофана как регулятора метаболизма связаны с тем, что он — предшественник двух веществ, очень активно влияющих на работу нервной системы, — подчеркнула эксперт.